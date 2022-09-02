Вадим Войцеховский претендует на пост мэра Красноярска

В пятницу, 2 сентября, еще два кандидата на должность главы города Красноярска подали свои заявления в Горсовет. Одним из претендентов на должность градоначальника является Вадим Войцеховский. С 2019 года он руководит администрацией Центрального района.​

До этого Войцеховский занимал пост заместителя главы города и был руководителем департамента главы Красноярска. Также сегодня в Горсовет заявление подал Александр Шадрин. Таким образом, на пост главы города претендует уже 18 человек.

Добавим, что 2 сентября – последний день, когда претенденты могут подать свои заявки для участия в конкурсе.

Фото: © Администрация г. Красноярска