В Красноярском крае можно бесплатно отучиться на социального работника

По федеральному проекту «Содействие занятости» в Красноярском педагогическом колледже № 2 и в центре профориентации и переподготовки можно бесплатно обучиться по компетенции «Социальный работник», сообщают в министерстве образования Красноярского края.

Обучение ведётся в онлайн-формате. В неделю проходят несколько лекционных и практических занятий. Программа рассчитана на 144 академических часа.

Выпускники получат документы о квалификации, подтверждающие приобретение профессиональных навыков в соответствии со стандартами WorldSkills.

— Программа более чем на 60 % состоит из практических занятий. Специалисты смогут работать в широком спектре организаций, в частности в центрах помощи семьи и детям, реабилитационных центрах и детских домах, комплексных центрах социального обслуживания, частных организациях, — отметила Евгения Крупинина, региональный эксперт WorldSkills по компетенции «Социальный работник».

Напомним, жителям представлено 326 программ обучения. Ознакомиться с перечнем и записаться на обучение можно на сайте.

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко