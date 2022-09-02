25 жителей Красноярского края на прошлой неделе пожаловались на укусы клещей

Медицинские организации Красноярского края продолжают принимать пациентов с жалобами на присасывание клещей. В краевом Управлении Роспотребнадзора рассказали, что на прошлой неделе пострадали от опасных насекомых 25 человек, среди которых семеро являются несовершеннолетними.

Врачи утверждают, что несмотря на низкую активность клещей, они по-прежнему выявляют случаи заболевания клещевыми инфекциями.

В этой связи специалисты призывают быть предельно осторожными и внимательными во время посещения дач, а также леса.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости