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25 жителей Красноярского края на прошлой неделе пожаловались на укусы клещей

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Красноярск
17:15 2 Сентября 2022
роспотребнадзор, медицина, врачи, пациенты, пострадавшие, клещи, в красноярском крае
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Медицинские организации Красноярского края продолжают принимать пациентов с жалобами на присасывание клещей. В краевом Управлении Роспотребнадзора рассказали, что на прошлой неделе пострадали от опасных насекомых 25 человек, среди которых семеро являются несовершеннолетними.

Врачи утверждают, что несмотря на низкую активность клещей, они по-прежнему выявляют случаи заболевания клещевыми инфекциями.

В этой связи специалисты призывают быть предельно осторожными и внимательными во время посещения дач, а также леса.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

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