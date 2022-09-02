3 сентября в Красноярске состоится фестиваль света

3 сентября в 19:00 в парке им. 1 Мая состоится фестиваль волшебства и света «Светлячок», пишут на сайте администрации города Красноярска.

Жителей ожидают выступления красноярских музыкантов, ярмарка мастеров, игровые площадки с дженгой, гигантским твистером и большими шахматами, кинопоказ под открытым небом. Ремесленники покажут и расскажут, как создаются картины из эпоксидной смолы, плюшевые игрушки, варежки и носки из собачьей шерсти, украшения ручной работы.

Также будут работать девять площадок с творческими мастер-классами. Участники смогут своими руками сделать ночные маски для сна, книжные закладки и предметы из вощины. Для любителей живописи подготовят занятия по росписи экомешочков и кашпо, рисованию на спилах дерева, на воде и на мольбертах.

Подробную информацию можно найти здесь и здесь.