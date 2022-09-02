В Красноярске у предпринимателя за долги арестовали теплицы и автомобили Lexus и Toyota Rav4

Красноярские судебные приставы арестовали земельные участки с теплицами и транспорт предпринимателя за крупные долги другому юридическому лицу и налоговой службе, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Красноярскому краю.

59-летний красноярец, занимаясь сельским хозяйством в Емельяновском районе не оплачивал налоги с полученной прибыли и не возвращал крупный долг юридическому лицу. Общая сумма долгов — 9 млн руб.

Судебный пристав составил административный протокол по ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ. Автомобили Lexus и Toyota Rav4, участок с теплицами арестовали.

Если мужчина не погасит задолженности, его имущество реализуют в счёт погашения долга.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев