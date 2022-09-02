В Красноярском крае продолжают проверять золотодобывающие предприятия

В Красноярском крае представители различных ведомств продолжают проводить проверки золотодобывающих предприятий региона. Отметим, что в рейдах участвуют сотрудники краевой прокуратуры, инспекторы Минэкологии региона, работники Среднесибирского УГМС и Главрыбвода.

Так, недавно специалисты проверили предприятия, которые действуют на территории Курагинского района. В ходе рейда оперативные группы работали на вертолете МИ-8Т.

В рамках проверочных мероприятий специалисты обнаружили загрязнения на участке реки Павловка и ручья Лысан. По итогам рейда установлено, что в водоемы просачиваются сточные воды из-за промыва тела двух отстойников. Эксперты уже взяли пробы воды, результаты которых направили в прокуратуру. Также было проведено обследование на реке Сисим. Нарушений на водном объекте не найдено, но при этом на лицензионном участке складировались отходы с игнорированием природоохранного законодательства.

В Министерстве экологии Красноярского края заявили, что подобные рейды проходят на регулярной основе. Облеты территорий будут завершены после того, как закончится сезон добычи драгметалла.

Фото: © Никита Алексеев