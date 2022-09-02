2 сентября
Красноярск
погода +16 °C
60.24
 
€ 60.28
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Красноярском крае продолжают проверять золотодобывающие предприятия

Главная Общество
Красноярск
13:35 2 Сентября 2022
в красноярском крае, правительство, министерство, экология, предприятие
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае представители различных ведомств продолжают проводить проверки золотодобывающих предприятий региона. Отметим, что в рейдах участвуют сотрудники краевой прокуратуры, инспекторы Минэкологии региона, работники Среднесибирского УГМС и Главрыбвода.

Так, недавно специалисты проверили предприятия, которые действуют на территории Курагинского района. В ходе рейда оперативные группы работали на вертолете МИ-8Т. 

В рамках проверочных мероприятий специалисты обнаружили загрязнения на участке реки Павловка и ручья Лысан. По итогам рейда установлено, что в водоемы просачиваются сточные воды из-за промыва тела двух отстойников. Эксперты уже взяли пробы воды, результаты которых направили в прокуратуру. Также было проведено обследование на реке Сисим. Нарушений на водном объекте не найдено, но при этом на лицензионном участке складировались отходы с игнорированием природоохранного законодательства. 

В Министерстве экологии Красноярского края заявили, что подобные рейды проходят на регулярной основе. Облеты территорий будут завершены после того, как закончится сезон добычи драгметалла. 

Фото: © Никита Алексеев 

 

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Минусинске ребёнка покусала собака с бешенством

В Минусинске ребёнка покусала собака с бешенством

2 Сентября 2022 г.
Специалисты ветеринарии просят привить своих питомцев
Новости Красноярска: В Красноярском крае раскрыли убийство 2006 года

В Красноярском крае раскрыли убийство 2006 года

2 Сентября 2022 г.
Соучастники поместили труп в покрышки и сожгли
Новости Красноярска: В рамках программы «Единой России» и Минпросвещения 1 сентября после капремонта в регионах откроется более 1000 школ

В рамках программы «Единой России» и Минпросвещения 1 сентября после капремонта в регионах откроется более 1000 школ

2 Сентября 2022 г.
В этом году в программе участвует 75 регионов
Новости Красноярска: В Красноярске продлили ограничения для проезда автомобилей на Мичурина до 30 сентября

В Красноярске продлили ограничения для проезда автомобилей на Мичурина до 30 сентября

2 Сентября 2022 г.
Там продолжают ремонтировать теплосети
Новости Красноярска: Красноярский край вошёл в десятку регионов-лидеров рейтинга медиаактивности в области инноваций и инвестиций

Красноярский край вошёл в десятку регионов-лидеров рейтинга медиаактивности в области инноваций и инвестиций

2 Сентября 2022 г.
Регион показал самый значительный рост
Новости Красноярска: В Красноярске женщина-водитель на Audi насмерть сбила 55-летнего мужчину

В Красноярске женщина-водитель на Audi насмерть сбила 55-летнего мужчину

2 Сентября 2022 г.
Погибший переходил дорогу в 30 метрах от пешеходного перехода
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярске 20-летний студент педагогического университета упал с пожарной лестницы общежития

В Красноярске 20-летний студент педагогического университета упал с пожарной лестницы общежития

30 Августа 2022 г.
Парня госпитализировали
Новости Красноярска: В Красноярске Быкову предъявлено окончательное обвинение

В Красноярске Быкову предъявлено окончательное обвинение

29 Августа 2022 г.
Причастность к преступлению Анатолий Быков отрицает
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина зарезал супругу

В Красноярске мужчина зарезал супругу

30 Августа 2022 г.
Всё произошло во время распития алкоголя
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru