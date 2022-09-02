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В Красноярске продлили ограничения для проезда автомобилей на Мичурина до 30 сентября

Главная Общество
Красноярск
12:50 2 Сентября 2022
в красноярске, администрация, движение, ремонт, капремонт, автомобиль
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В Красноярске было решено продлить ограничения для проезда автотранспорта по улице Мичурина. Напомним, что там во всю ведутся ремонтные работы на теплосетях. Также параллельно проводятся мероприятия по капремонту сооружения. 
В этой связи были введены следующие ограничения:

  • на четной стороне улицы Мичурина от дома №6 до пересечения с проездом в районе дома №74 на Красрабе полностью закрыт участок путепровода;
  • по нечетной стороне Мичурина на путепроводе сужена проезжая часть на участке от дома № 5 «в» до дома №7;
  • на четной стороне улицы Мичурина на путепроводе сужена проезжая часть на участке от улицы Московской до дома №6 на Мичурина.

Кроме того, проезд автомобилей временно организован по встречке на Мичурина от дома №7 до дома №5 «а». Ограничения будут действовать до 20 часов 30 сентября этого года. 

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости

 

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