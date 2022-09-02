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4 медали завоевали красноярские спортсмены на Спартакиаде учащихся по тайскому боксу

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Красноярск
12:05 2 Сентября 2022
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Спортсмены из Красноярского края продолжают удачно выступать на Спартакиаде учащихся, попутно завоевывая медали. Так, красноярцы привезли сразу четыре медали со Спартакиады учащихся по муайтай (тайский бокс). Финальная часть турнира проходила в Екатеринбурге.

Красноярец Григорий Васильков выиграл награду высшей пробы в весе до 63,5 кг. Еще три медали бронзовых медали завоевали – Николай Беленков (42 кг), Полина Соколова (54 кг) и Илья Староверов (60 кг).

4 медали завоевали красноярские спортсмены на Спартакиаде учащихся по тайскому боксу

Среди 16 команд сборная Красноярского края оказалась на 3-м общекомандном месте.

Фото: © Минспорта Красноярского края

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