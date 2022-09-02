4 медали завоевали красноярские спортсмены на Спартакиаде учащихся по тайскому боксу

Спортсмены из Красноярского края продолжают удачно выступать на Спартакиаде учащихся, попутно завоевывая медали. Так, красноярцы привезли сразу четыре медали со Спартакиады учащихся по муайтай (тайский бокс). Финальная часть турнира проходила в Екатеринбурге.

Красноярец Григорий Васильков выиграл награду высшей пробы в весе до 63,5 кг. Еще три медали бронзовых медали завоевали – Николай Беленков (42 кг), Полина Соколова (54 кг) и Илья Староверов (60 кг).

Среди 16 команд сборная Красноярского края оказалась на 3-м общекомандном месте.

Фото: © Минспорта Красноярского края