В Уярском районе лоб в лоб столкнулись два грузовика

В Красноярском крае в пятницу, 2 августа, утром на 927 км трассы P-255 «Сибирь» произошло лобовое столкновение двух грузовиков.

Согласно предварительным данным, грузовик Hyundai под управлением 42-летнего водителя ехал из краевого центра в направлении Канска и в какой-то момент выехал на встречку. В результате грузовик столкнулся с другим грузовым автомобилем ISUZU, за рулем которого находился 47-летний мужчина.

При столкновении пострадали оба водителя, которые были пристегнуты ремнями безопасности. На данный момент инспекторы ГИБДД работают на месте аварии и устанавливают все детали случившегося.

Фото: © ГИБДД по Красноярскому краю