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Жителя Красноярского края осудили за убийство коровы

Главная Общество
Красноярск
11:50 2 Сентября 2022
преступление, суд, животные, убийство, в красноярском крае
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В Красноярском крае в Каратузском районе прошел суд, в рамках которого было рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже коровы. 

По официальным данным, злоумышленник заметил одиноко пасущуюся корову и, имея при себе нож, зарезал животное стоимостью 37 тысяч рублей. После этого обвиняемый разделал тушу, часть туши выбросил в реку, а с остальной добычей сбежал с места преступления. 

В ходе экспертизы специалисты установили, что корове было около 1,5 лет. По решению суда мужчину приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком в 1 год. 

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости

 

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