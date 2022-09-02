Жителя Красноярского края осудили за убийство коровы

В Красноярском крае в Каратузском районе прошел суд, в рамках которого было рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в краже коровы.

По официальным данным, злоумышленник заметил одиноко пасущуюся корову и, имея при себе нож, зарезал животное стоимостью 37 тысяч рублей. После этого обвиняемый разделал тушу, часть туши выбросил в реку, а с остальной добычей сбежал с места преступления.

В ходе экспертизы специалисты установили, что корове было около 1,5 лет. По решению суда мужчину приговорили к 1,5 годам условно с испытательным сроком в 1 год.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости