Красноярский край вошёл в десятку регионов-лидеров рейтинга медиаактивности в области инноваций и инвестиций

Красноярский край вошёл в топ-десять регионов-лидеров в рейтинге медиаактивности в области инноваций и инвестиций, пишут на сайте регионального правительства.

В группе регионов – участников АИРР с численностью населения 1-2 млн человек Красноярский край показал самый значительный рост, в частности, в июле регион прибавил 5 позиций и занял шестую строчку.

Напомним, Красноярский край не раз входил в число лидеров рейтингов АИРР, например, в рейтинге регионов SMART за 2021 год регион занял 6 место, переместившись с 20 места.

Напомним, Красноярск был включён в десятку лучших городов России по цифровизации. Удостоены наград были города, которым удалось получить высокие показатели Индекса цифровизации «IQ городов» в прошлом году.