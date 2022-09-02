В Красноярском крае тараканы заполонили многоквартирный дом в Кодинске

В Красноярском крае тараканы захватили многоквартирный дом в Кодинске. Насекомые обитают буквально везде – в квартирах, подъездах, подвале и мусоропроводе.

В краевом Управлении Роспотребнадзора сообщили, жильцы дома на Гайнуллина множество раз обращались в управляющую компанию, однако никаких мер предпринято не было.

В результате ведомство объявило предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. В том случае, если спор с управляющей компанией не удается урегулировать в добровольном порядке, то жителям придется обращаться в суд.

Фото: © пресс-служба «Роева ручья»