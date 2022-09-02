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Девушка из Красноярка принимает участие в конкурсе журнала Maxim

Главная Общество
Красноярск
09:50 2 Сентября 2022
общество, красноярск, москва, конкурс, журнал
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25-летняя Ева Мандрик из Красноярска принимает участие в конкурсе MISS MAXIM. Пока что она занимает 20 место из 359.

В тройке лидеров находятся Алёна Калинина из Екатеринбурга, Алена Дармштадская из Уфы и Татьяна Иванова из Москвы.

Кроме драгоценной короны и титула MISS MAXIM, победительница конкурса примет участие во множестве интересных редакционных и коммерческих проектов.

Главный приз — фотосессия от звёздного фотографа, работающего со знаменитостями, которая будет опубликована на сайте maximonline.ru (а также во всех соцсетях), а также digital обложка в духе самых актуальных трендов.

Отметим, что голосование продлится до середины сентября.

Фото: © miss.maximonline.ru

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