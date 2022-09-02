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В Минусинске сносят здание пассажирского автопредприятия для строительства визитного центра

Главная Общество
Красноярск
09:20 2 Сентября 2022
общество, в красноярском крае, здание, туризм
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Заброшенное здание пассажирского автопредприятия в границах улиц Мартьянова-Гоголя-Комсомольской-Ленина сносят, пишут на официальном сайте муниципального образования города Минусинска.

Отметим, что здание несколько раз горело, на территории скапливался мусор. После обследования объект признали аварийным и приняли решение о сносе.

Администрация города подготовила заявку для создания на этом месте визитного центра. Жители и гости Минусинска смогут получать услуги по организации отдыха и развлечений. Там планируется обустроить офисы по продажам туров и билетов для посещения достопримечательностей, камеру хранения вещей, навигацию, точки общепита и продажи сувениров, комнату матери и ребёнка, парковку, площадку для велопроката и туалеты.

Если заявку одобрит краевое агентство по туризму, проект реализуют в 2023 году.

Фото: © minusinsk.info

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