В Минусинске сносят здание пассажирского автопредприятия для строительства визитного центра

Заброшенное здание пассажирского автопредприятия в границах улиц Мартьянова-Гоголя-Комсомольской-Ленина сносят, пишут на официальном сайте муниципального образования города Минусинска.

Отметим, что здание несколько раз горело, на территории скапливался мусор. После обследования объект признали аварийным и приняли решение о сносе.

Администрация города подготовила заявку для создания на этом месте визитного центра. Жители и гости Минусинска смогут получать услуги по организации отдыха и развлечений. Там планируется обустроить офисы по продажам туров и билетов для посещения достопримечательностей, камеру хранения вещей, навигацию, точки общепита и продажи сувениров, комнату матери и ребёнка, парковку, площадку для велопроката и туалеты.

Если заявку одобрит краевое агентство по туризму, проект реализуют в 2023 году.

Фото: © minusinsk.info