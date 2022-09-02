Температурные качели и отсутствие «бабьего лета» предсказали синоптики Красноярску в сентябре

В Красноярске первый месяц осени обещает быть теплым, но дождливым и пасмурным. Такой прогноз дали синоптики Среднесибирского УГМС.

Как пишет «КП Красноярск» со ссылкой на метеорологов, первая декада сентября в городе выдастся теплой, однако возможны температурные качели: в ночные часы будет от +5°C до +15°C.



Так, 3-4 сентября в ночное время синоптики прогнозируют заморозки до -4°C. Днем на столбике термометра будет от +20°C до +25°C, при этом в некоторые дни возможно понижение температуры до +13°C…+17°C. С начала второй декады первого осеннего месяца в Красноярске начнется похолодание. В дневные часы возможно повышение столбика термометра до +20°C, в конце месяца до +15°C. Однако по ночам могут быть заморозки до -5°C.

Если же говорить о «бабьем лете», то его красноярцам ждать не стоит в ближайшее время. Синоптики допускают, что оно может прийти в конце первой или второй декадах сентября.

Фото: © Никита Алексеев