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Танцы тяжелых машин под звуки скрипки: в «Полюсе» прошел чемпионат профмастерства

Главная Общество
Красноярск
14:15 2 Сентября 2022
соревнования, специалисты, сотрудники, предприятие, машины
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Завершился III корпоративный Чемпионат профессионального мастерства компании «Полюс». Он проходил в Северо-Енисейском районе края на Олимпиадинском ГОКе.

Шесть сборных одной команды

В этом году на площадке карьера Благодатный Олимпиадинского ГОКа собрались шесть сборных команд из бизнес-единиц компании «Полюс» – водители самосвалов, машинисты буровых установок, погрузчиков и экскаваторов, электрогазосварщики из четырех регионов страны: Красноярского края, Якутии, Иркутской и Магаданской областей.

Третий по счету Чемпионат побил рекорд по количеству участников - более 80 сотрудников «Полюса» соревновались в профессионализме. Наблюдать за происходящим и болеть за коллег можно было онлайн в режиме реального времени.

«Конечно, каждый из вас приехал сюда за победой, но ключевая цель Чемпионата - это возможность талантливым специалистам оказаться вместе и помочь друг другу в чем-то стать лучше. Сегодня здесь находится шесть сборных, но это шесть сборных одной команды – команды «Полюс». Победа каждого – это наша общая победа», - подчеркнула, открывая Чемпионат, вице-президент по персоналу и организационному развитию «Полюса» Татьяна Волкова.

Танцы тяжелых машин под звуки скрипки: в «Полюсе» прошел чемпионат профмастерства

Три дня в карьере

 Три дня команды провели на площадках карьера, соревнуясь в мастерстве: их ждали девять заданий, а также масштабная эстафета. Все участники показали отличную подготовку, продемонстрировали знания правил техники безопасности. Кульминацией состязаний стало фантастическое шоу «Битва машин», где машинисты высочайшей квалификации показали виртуозное владение техникой.

Объединяющей идеей мероприятия в этом году стала музыка. Представить сотрудников «Полюса» единым оркестром, где важна каждая партия и где каждая нота должна быть сыграна чисто, было несложно. Практический этап чемпионата открылся виртуозным танцем машин под звуки живой скрипки.

Танцы тяжелых машин под звуки скрипки: в «Полюсе» прошел чемпионат профмастерства

Под чарующую мелодию бульдозеры, экскаваторы, погрузчики и самосвалы легко выполняли сложнейшие задания: играли в футбол, строили пирамиды из бочек, открывали миниатюрные банки с газировкой и даже сервировали стол хрупкими бокалами.

 Глава судейской коллегии, старший эксперт по развитию производственной системы «Полюса» Руслан Петрунин,  рассказал:

 «Задания для Чемпионата состояли из теоретического и практического этапов и были разработаны с учетом опыта проведения двух предыдущих чемпионатов, довольно-таки сложны и рассчитаны на профессионалов в своем деле.  

Участники показали не только мастерство и профессионализм, но и выдержку: волнению не место в кабине или на рабочем месте.

Танцы тяжелых машин под звуки скрипки: в «Полюсе» прошел чемпионат профмастерства

Так, большой вес в оценке практических заданий - это время на выполнение упражнений, очень важно найти баланс безопасности и производительности, и лучшие конкурсанты этот баланс находили.

Уровень участников был очень высок, и порой отрыв между ними составлял несколько сотых балла, причем хорошая теоретическая подготовка зачастую определяла судьбу призовых мест.  

Проведение эстафеты со смешанными командами из разных бизнес-единиц «Полюса» позволило сплотить коллективы и оценить командное взаимодействие, результатом которого явился вклад в написание «Единой мелодии победы», где каждая команда буквально создавала музыкальную ноту в общей симфонии.

Судейская коллегия благодарит участников за высокие результаты, честное соперничество и командный дух!».

Танцы тяжелых машин под звуки скрипки: в «Полюсе» прошел чемпионат профмастерства

Самым сложным и интересным испытанием чемпионата стала эстафета. Здесь команды, сформированные жеребьевкой, объединили специалистов из разных бизнес-единиц. Капитанам команд удалось мотивировать и правильно настроить коллег на совместную работу в условиях ограниченного времени и пристального внимания камер прямого эфира. 

На площадках царила тёплая, дружеская атмосфера, чему способствовала отличная погода и организованная зона отдыха.

Гордость предприятия

Финальный день завершился торжественной церемонией награждения. Лидером по количеству призовых мест стал «Полюс Красноярск», у которого 11 победителей в 7 номинациях.

Завершая чемпионат, управляющий директор «Полюс Красноярска» Павел Ворсин отметил:

«Мы рады были принимать корпоративный Чемпионат профессионального мастерства на территории Олимпиадинского ГОКа, встречать коллег, участвовать и поддерживать команды. Чемпионат профессионального мастерства - не просто соревнования, это мощный инструмент развития и сплочения коллектива. Здесь выбирают лучших. Яркие, эмоциональные победы - это стимул равняться на передовиков. Мы гордимся нашими сотрудниками, готовыми в равной борьбе демонстрировать свои профессиональные знания и опыт. Благодарю всех за участие и поздравляю победителей. Победители конкурса – это гордость предприятия и кадровый потенциал компании, которые могут в дальнейшем стать наставниками для своих коллег и делиться опытом!».

Работа должна быть любима

На протяжении всего события своими эмоциями делились участники, зрители, организаторы соревнований.

Танцы тяжелых машин под звуки скрипки: в «Полюсе» прошел чемпионат профмастерства

Например, Александр Зацепин, машинист экскаватора «ЭКГ-10», поделился:

«Большинство заданий было на сосредоточение и внимание, где нужно все сделать четко и слаженно. Главный враг – это волнение. Своим выступлением я в целом доволен, но, конечно, хочется всегда достигать только наилучшего результата. Но, поверьте, для любого профессионала любые задачи выполнимы. Главное – практика: сделав один раз, затем второй, вы сможете справиться абсолютно с любой задачей. Немаловажно, чтобы твоя работа была любима. Моя мне – нравится очень».

А Дмитрий Когут, машинист бульдозера, доволен:

«Очень рад, что стал частью этого коллектива. Такие мероприятия доказывают, что компании небезразличны ее сотрудники».

«Большое удовольствие наблюдать за тем, как развивается наше производство, инфраструктура, корпоративная культура и как развивается наша особая гордость - общекорпоративный Чемпионат профессионального мастерства. Этот праздник даёт нам уникальную возможность собраться всем вместе, обменяться опытом, продемонстрировать и улучшить свое мастерство и эффективность. Это способность делать своё дело хорошо и успешно. Получать достойный результат, не тратя лишних усилий, ресурсов, времени, а значит иметь возможность расти и развиваться», - подытожила старший эксперт по внутренним коммуникациям «Полюса» Ольга Васильева.

Фото: «Полюс Красноярск»

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