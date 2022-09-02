Полиция задержала подозреваемых в разбойном нападении на золотой прииск в Мотыгинском районе

Сотрудники полиции из Красноярского края при сотрудничестве с коллегами из Республики Алтай задержали подозреваемых в разбойном нападении на прииск в Мотыгинском районе.

Напомним, что тремя злоумышленниками было совершено нападение на прииск, на котором велась добыча золота. Нападавшие, угрожая оружием, ударили одного из сотрудников и похитили свыше 200 тыс рублей, а также мобильники и почти один килограмм золотого песка.

В рамках расследования правоохранители выяснили, что за нападавшими оказались три жителя Республики Алтай. По предварительным данным, подозреваемые приехали на внедорожнике Toyota в Мотыгинский район, совершили нападение и вернулись обратно в родной регион.

В результате подозреваемых 38, 35 и 34 лет задержали при силовой поддержке полицейского отряда спецназначения «Гром». В ходе обысков в домах злоумышленников обнаружен похищенный золотой песок, телефоны, три зарегистрированных оружия и автомобиль, на котором было совершено преступление.

На данный момент правоохранители расследуют уголовное дело по ст. «Разбой». Злоумышленникам грозит до 12 лет колонии.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости