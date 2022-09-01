Еще 2 кандидата подали свои заявки на пост мэра Красноярска

В четверг, 1 сентября, стало известно о том, что еще два человека подали свои заявки для участия в конкурсе на выборы главы города Красноярска.

Отметим, что ранее стало известно о том, что сегодня свою заявку подал Альберт Васильев. Согласно официальной информации с сайта Горсовета, заявление на участие также подали Александр Потылицын и Егор Бочаров.

Александр Потылицын в прошлом уже участвовал в выборах различных уровней: в городской совет, Заксобрание и претендовал на пост мэра в 2012 году

Таким образом, сейчас на пост главы города претендует 16 кандидатов.

Фото: © Никита Алексеев