Следователи ищут возможного свидетеля убийства 16-летней жительницы Железногорска

В Красноярском крае следователи обратились к жителям региона с просьбой о помощи в поисках возможного свидетеля убийства 16-летней жительницы Железногорска.

Напомним, что следователи считают, что в конце июля этого года несовершеннолетняя вышла из дома и отправилась на празднование Дня города вместе с подругами. Затем в темное время суток девушка ушла в неизвестном направлении. На следующий день она не пришла домой и ее бабушка обратилась в полицию.

В ходе поисковых работ труп несовершеннолетней с признаками насильственной смерти нашли на берегу озера в парке культуры и отдыха Железногорска. Как отмечают следователи, в их распоряжении есть видео и фоторобот возможного свидетеля по данному делу. Предполагается, что мужчина увлекается рыбалкой.

В случае, если вам что-либо известно об изображенном на фотороботе мужчине, просьба позвонить по номеру 8 (391) 227-06-45 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости