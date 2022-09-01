1 сентября
Красноярск
погода +15 °C
60.24
 
€ 60.21
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Следователи ищут возможного свидетеля убийства 16-летней жительницы Железногорска

Главная Общество
Красноярск
16:06 1 Сентября 2022
в красноярском крае, следователи, следствие, убийство, преступление
версия для печати Ico_print

В Красноярском крае следователи обратились к жителям региона с просьбой о помощи в поисках возможного свидетеля убийства 16-летней жительницы Железногорска.

Напомним, что следователи считают, что в конце июля этого года несовершеннолетняя вышла из дома и отправилась на празднование Дня города вместе с подругами. Затем в темное время суток девушка ушла в неизвестном направлении. На следующий день она не пришла домой и ее бабушка обратилась в полицию.

В ходе поисковых работ труп несовершеннолетней с признаками насильственной смерти нашли на берегу озера в парке культуры и отдыха Железногорска. Как отмечают следователи, в их распоряжении есть видео и фоторобот возможного свидетеля по данному делу. Предполагается, что мужчина увлекается рыбалкой.

Следователи ищут возможного свидетеля убийства 16-летней жительницы Железногорска

В случае, если вам что-либо известно об изображенном на фотороботе мужчине, просьба позвонить по номеру 8 (391) 227-06-45 или 102. Конфиденциальность гарантируется.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае предприниматель задолжал более 1 млн рублей и чуть не лишился грузовика

В Красноярском крае предприниматель задолжал более 1 млн рублей и чуть не лишился грузовика

1 Сентября 2022 г.
Он не выплачивал кредит, налоги и штраф за нарушение лесного законодательства
Новости Красноярска: В Красноярске обнаружены нелегально ввезённые в Россию смартфоны

В Красноярске обнаружены нелегально ввезённые в Россию смартфоны

1 Сентября 2022 г.
Смартфоны временно изъяли
Новости Красноярска: Врачи Ужурской больницы с помощью новой диагностической системы выявили более 400 патологий

Врачи Ужурской больницы с помощью новой диагностической системы выявили более 400 патологий

1 Сентября 2022 г.
Стоимость аппарата — 5,9 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае прошла первая операция с применением роботизированного микроскопа

В Красноярском крае прошла первая операция с применением роботизированного микроскопа

1 Сентября 2022 г.
Операцию провели на головном мозге
Новости Красноярска: На Богучанской ГЭС проводится благотворительная волонтерская акция РусГидро «Чемодан добра»

На Богучанской ГЭС проводится благотворительная волонтерская акция РусГидро «Чемодан добра»

1 Сентября 2022 г.
Цель акции - помочь малообеспеченным семьям
Новости Красноярска: В Красноярском крае учебный год начался для 1 345 осужденных

В Красноярском крае учебный год начался для 1 345 осужденных

1 Сентября 2022 г.
Все ученики обеспечены учебной литературой и канцтоварами
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

29 Августа 2022 г.
Девушка была беременна
Новости Красноярска: В Красноярске мужчина зарезал супругу

В Красноярске мужчина зарезал супругу

30 Августа 2022 г.
Всё произошло во время распития алкоголя
Новости Красноярска: Жители Томска начали выбрасывать электросамокаты

Жители Томска начали выбрасывать электросамокаты

29 Августа 2022 г.
Уже дважды были замечены самокаты в мусорных баках
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru