В Красноярске обнаружены нелегально ввезённые в Россию смартфоны

Незаконно ввезённые в РФ 172 мобильных телефона «Xiaomi», произведённые в Китае, обнаружили сотрудники таможни в двух магазинах в Советском и Свердловском районах.

Смартфоны временно изъяли и напомнили предпринимателям об их праве добровольного таможенного декларирования, пишут на сайте Сибирского таможенного управления.

В результате они продекларировали 81 мобильный телефон, доказав, что продукция оригинальная и качественная. Они уплатили в бюджет таможенные пошлины — 225 тыс. руб.

Остальной товар остаётся на хранении в таможне, решается вопрос о его передаче в федеральную собственность.

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