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На Богучанской ГЭС проводится благотворительная волонтерская акция РусГидро «Чемодан добра»

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Красноярск
15:42 1 Сентября 2022
помощь, волонтеры, семьи, школьники, гэс, предприятие
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Молодежный совет и профсоюзный комитет АО «Богучанская ГЭС» организовали сбор школьных и канцелярских принадлежностей в рамках благотворительной волонтерской акции РусГидро  «Чемодан добра». Цель акции - помочь малообеспеченным семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, подготовить детей к очередному учебному году. Все собранные вещи и школьные принадлежности передадут в «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кежемского района для вручения детям, нуждающимся в поддержке. По информации КЦСОН, в районе проживают 99 детей, требующих особого внимания м поддержки, в том числе из многодетных семей, дети с особыми потребностями здоровья и т.д.

Пункты сбора находятся в административно-бытовом и служебно-производственном корпусах Богучанской ГЭС, сюда энергетики приносят канцелярские принадлежности - тетради, пеналы, альбомы для рисования, карандаши и другие необходимые для учебы предметы. Акция проводится ежегодно и является частью программы благотворительной деятельности Богучанской ГЭС, которая формируется на основе обращений граждан и общественных организаций города Кодинска и Кежемского района Красноярского края. Например, в 2022 году на средства Богучанской ГЭС приобретено новое оборудование для Центра дополнительного образования и хоккейного корта, а также многофункциональная детская площадка, которая будет установлена в спортивном сквере.

Фото: пресс-служба АО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы АО «Богучанская ГЭС»

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