Школа киберспортивного комментатора появится в Красноярске

В Красноярске запускают первую школу киберспортивного комментатора. Первые занятия начнутся с пятого сентября и будут проходить на базе ИТ-центра. Участвовать в первых занятиях будут 20 человек, которым от 16 до 30 лет. Пройдя курс, участники смогут стать комментаторами Кубок главы города по киберспорту.

Руководитель проекта Мария Иванова в разговоре с Gornovosti сообщила, что среди участников интенсива есть не только новички, но и действующие комментаторы. Зарегистрироваться можно до 2-го сентября. По итогам регистрации будут выбраны наиболее перспективные ребята.

Как отметила Мария Иванова, подобной школы в Красноярске еще не было. Обучение в школе является бесплатным, так как проект реализуется на средства от грантов.

Также руководитель проекта рассказала, что на данный момент киберспорт активно развивается и проводится все больше турниров.

«В проекте есть заинтересованные лица — работодатели. У нас есть в городе комментаторская студия SGL. Как только они узнали про мой проект, тут же позвонили и сказали: «Дайте нам комментаторов! Мы с радостью возьмем твоих выпускников, потому что в городе мы перепробовали всех, кто мог подойти на эту роль», — отметила Мария Иванова.

Добавим, что Мария в будущем хотела бы открыть на территории Красноярского края большую академию, в которой обучение будут проходить не только комментаторы, но и киберспортсмены.

Фото: © Александр Гальперин / РИА Новости