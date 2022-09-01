В Красноярском крае учебный год начался для 1 345 осужденных

В Красноярском крае сядут за парты в пенитенциарных школах 1345 осужденных, некоторые из них — впервые в жизни. В том числе 50 несовершеннолетних будут получать образование в школе Канской воспитательной колонии.

Во всех общеобразовательных школах и учебно-консультационных пунктах исправительных учреждений 1 сентября прошли торжественные линейки, рассказали в ГУФСИН России по Красноярскому краю.

Все ученики обеспечены учебной литературой и канцтоварами.

Всего в исправительных учреждениях функционирует 8 краевых вечерних общеобразовательных школ, 1 федеральное общеобразовательное учреждение и 12 их филиалов.

В школах и филиалах при исправительных учреждениях ГУФСИН работает 180 педагогов.

Фото: © vk.com/krasgufsin