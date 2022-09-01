В Норильске стартовало строительство первых домов по программе реновации

На севере Красноярского края в Норильске началось строительство первых домов по программе реновации города. Два монолитных 9-этажных жилых дома планируют построить до конца 2024 года.

За строительством объектов следит проектный офис реализации комплексных мер по развитию города Норильска Заполярного филиала «Норникеля». Это подразделение вместе с краевыми и городскими властями занимается координацией всех мероприятий по реновации, которые финансируются компанией.

Заказчиком выступает администрация Норильска. Подрядной организацией является красноярская компания «СК Град». Стоимость программы по социально-экономическому развитию Норильска до 2035 года составляется порядка 120 млрд рублей, из которых 81,3 млрд рублей выделил «Норникель».

Стоимость проекта по строительству двух монолитных 9-этажных домов составляет около 2 млрд рублей. Подрядчик был выбран в рамках совместного сотрудничества «Норникеля», администрации города и Минстроя края.

Как отметил замдиректора Заполярного филиала «Норникеля» по развитию активов Сергей Ткаченко, компания «СК Град», выступающая подрядчиком, уже прошла проверку Крайним Севером.

«В прошлом подрядная организация уже занималась строительством социально-бытовых объектов на Таймыре, в Эвенкии и Сургуте, а также на Курилах и Камчатке. «Норникель» всегда старается привлекать к своим проектам представителей региона», - заявил Сергей Ткаченко.

Также «СК Град» уже имел опыт работы в Норильске. Ранее компания ремонтировала здание налоговой инспекции, которое в настоящее время находится в хорошем состоянии. В Эвенкии и на Таймыре подрядчик занимался возведением школ, а также строительством детсадов в отдаленных населенных пунктах, куда доставляют людей с помощью вертолета, а стройматериалы везут по тундре зимой.

По словам представителя «СК Град» в Норильске Александра Бочкуна, опыт компании позволяет справиться с таким объемом. Главной особенностью Норильска он назвал логистику, поэтому перед подрядчиком стоит задача доставить материалы и технику, которые нужны для возведения домов.

«Мы уже подготовили стройплощадку и сейчас идет процесс дополнительного усиления фундамента, а также наращивания существующих свай. В ноябре-декабре этого года мы завершим нулевой цикл», - сообщил Александр Бочкун.



Дома будут построены на существующих сваях, прошедших проверку на прочность. Специалистами уже был проведен ряд испытаний, по результатам которых сваи доказали свое соответствие необходимым требованиям безопасности.

В жилых домах будут 1-комнатные и 2-комнатные квартиры. В обшей сложности в двух домах будет 184 квартиры. На придомовой территории появится детская площадка, пространство для отдыха взрослых, две спортплощадки и места для парковки. Распределять жилье будет заказчик. В администрации Норильска квартиры планируют в первую очередь отдать для переселения семей из ветхих домов. В следующем году рядом расположится еще одна стройплощадка. Подрядчик приступит к строительству современной инновационной школы, рассчитанной на 1 100 учеников.

Кроме того, в Центральном районе построят кампус для студентов Заполярного госуниверситета. Планируется возвести здание на участке площадью около 15 тысяч кв. м. «Норникель» выделит на реализацию данного проекта дополнительное финансирование – сверх затрат на программу реновации. В ближайшее время специалисты приступят к созданию проекта кампуса.

Добавим, что также в ближайших планах «Норникеля» начать возведение жилья в Оганере. На земельном участке площадью 12 га стартовали земельные изыскания для строительства 8 жилых домов, детсада и школы. На данный момент идет подготовка архитектурно-планировочных решений.

По материалам «Норникеля»

Фото: © «Норникель»