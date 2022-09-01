Красноярский тяжелоатлет Тимофей Азаров выиграл золото Спартакиады учащихся

Спортсмен из Красноярского края завоевал еще одного золото на всероссийской Спартакиаде учащихся. В этот раз наш атлет стал сильнейшим на состязаниях по тяжелой атлетике, проходивших в Анапе.

Обладателем награды высшей пробы стал Тимофей Азаров из Канска, который завоевал золотую медаль в весе до 61 кг. Результат Тимофея в рывке – 111 кг, толчке – 136 кг, в сумме двоеборья – 247 кг.

Добавим, что до этого еще один красноярец Олег Прокопьев, выступающий в весе до 55 кг, выиграл золотую медаль. Наш тяжелоатлет продемонстрировал лучший результат в сумме двоеборья – 231 кг.

Фото: © Минспорта Красноярского края