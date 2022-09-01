«В билете 32, а спишут 24»: в Красноярске снизили плату за проезд

Сегодня, 1 сентября, в Красноярске начала действовать акция, в рамках которой пассажирами предоставляется скидка в 8 рублей при проезде в общественном транспорте.

Корреспондент Sibnovosti.ru решил прокатиться на автобусах и проверить правду об акции для красноярцев. Первая попытка оказалась неудачной и при оплате по терминалу на маршруте №63 с него была списана полная стоимость – 32 рубля.

Эксперимент решили продолжить и сели на один из маршрутов, который тоже указан в списке. Во второй раз мы отправились на правобережье Красноярска на маршруте №2, однако и здесь нас настигло разочарование. При оплате через MirPay в терминале у кондуктора вновь полное списание.

Чтобы разобраться в ситуации корреспондент Sibnovosti поговорил с собственным источником в краевой администрации. По словам собеседника, в чеке за проезд будет отображаться его полная стоимость, но при этом у пассажира будет списываться сумма с учетом акции (техническая особенность).

«Сумму оплаты проезда можно будет посмотреть в мобильном приложении банка, выпустившего карту, или в СМС-уведомлении от банка (если оно подключено)», - заявил источник Sibnovosti.

Фото: © Sibnovosti