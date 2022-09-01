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В городе Иланский открылась новая школа

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Красноярск
19:02 1 Сентября 2022
школы, строительство, в красноярском крае, общество
Фотография © krskstate.ru
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1 сентября в городе Иланский открылась новая современная школа, которая состоит из нескольких блоков для учебного корпуса, административных помещений, спортивных мероприятий. Там будут обучаться 800 учеников, пишут на сайте6 правительства Красноярского края.

В школе предусмотрены библиотека с читальным залом книгохранилищем и медиатекой, зал хореографии, актовый зал, большой спортивный зал, современный пищеблок с обеденным залом на 358 учащихся. На школьном дворе располагается беговая дорожка, баскетбольно-волейбольная площадка, футбольное поле, яма для прыжков в длину и гимнастический городок.

В составе медпункта кабинеты врача, процедурный и прививочный кабинеты. Для сопровождения школьников с ОВЗ будут работать кабинеты педагога-психолога, учителя логопеда, учителя дефектолога и сенсорная комната.

Ранее школа № 41 располагалась в здании 1961 года постройки. Два года назад стало ясно, что объект находится в аварийном состоянии. Старую школу снесли, а на её месте построили новую.

До конца года в Красноярском крае будет построено ещё 7 школ. Это позволит создать в регионе около трех тысяч новых мест в школах.

По словам министра образования Красноярского края Светланы Маковской, одним из приоритетных направления системы образования региона является создание новых мест не только в крупных городах, но и небольших муниципалитетах.

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