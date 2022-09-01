Газопровод «Сила Сибири-2» планируют проложить через Красноярск

Как сообщает депутат госдумы Александр Дроздов у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте», трассу магистрального газопровода «Сила Сибири-2» планируют проложить через Красноярск, Ачинск и Канск. Это следует из официального ответа первого заместителя министра Минэнерго РФ Павла Сорокина.

Строительство магистрального газопровода «Сила Сибири – 2» рассматривается как основной инструмент газификации Красноярского края. Повышение доступности природного газа должно улучшить экологическую ситуацию в Красноярском крае, но пока дальше обещаний и слов дело не двигается.

В Минэнерго подтвердили депутату, что «Сила Сибири - 2» пройдёт вблизи Ачинска, Красноярска и Канска.

— Это позволит придать дополнительную динамику перспективному развитию газоснабжения и газификации Красноярского края, — отметили в министерстве.

Александр Дроздов планирует более детально обсудить вопрос газификации Сибири на предстоящем Восточном экономическом форуме.

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Лельчук, © vk.com/adrozdov.official