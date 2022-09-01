Сельхозкооперативы Красноярского края получили 39 млн рублей

С начала года сельхозкооперативы региона получили 39 млн рублей на компенсацию затрат, рассказали в министерстве сельского хозяйства и торговли Красноярского края.

Госпомощь получили:

СКПК «Есаульский», «Дары Берёзовки» и «Овощевод» Берёзовского района;

СПСК «Победа» Шушенского района;

ССПК «Флагман» Абанского района;

СКПК «Зерно» Сухобузимского района;

СПКК «Удача» Саянского района;

СПК «Агросибком-М» Краснотуранского района.

Им возместили затраты на покупку спецтранспорта, оборудования для хранения, переработки, упаковки, маркировки, транспортировки и реализации сельхозпродукции, сельхозтехники, птицы и КРС, мобильных торговых объектов, на закуп у пайщиков овощей, картофеля, мяса, зерновых и масличных культур.

— На компенсацию по нацпроекту в этом году предусмотрено более 75 млн рублей. С 2019 года это максимальный объём поддержки по этому направлению. Получить субсидию сельхозкооперативы могут до конца года, — сказал заместитель председателя правительства края – министр сельского хозяйства и торговли Леонид Шорохов.

На помощь могут рассчитывать кооперативы, включенные в реестр субъектов АПК Красноярского края, зарегистрированные на селе. Они должны быть без налоговых задолженностей перед бюджетом.

Фото: © Олег Кузьмин