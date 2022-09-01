В Красноярском крае предприниматель задолжал более 1 млн рублей и чуть не лишился грузовика

65-летний житель пос. Козулька накопил миллионную задолженность, поэтому судебные приставы Красноярского края арестовали грузовой автомобиль «Урал» с прицепом.

Индивидуальный предприниматель не выплачивал кредит, налоги и штраф за нарушение лесного законодательства. В общей сложности он накопил долг более 1 млн руб.

Судебный пристав обратил взыскание на доход мужчины и установил, что в собственности должника грузовик повышенной проходимости с прицепом. Транспортирное средство было арестовано.

Чтобы избежать продажи автомобиля, должник всё оплатил, в том числе, и дополнительно 90 тыс. руб. исполнительского сбора.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев