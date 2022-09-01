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В Красноярском крае прошла первая операция с применением роботизированного микроскопа

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Красноярск
15:45 1 Сентября 2022
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В четверг, 1 сентября, была проведена первая в Красноярском крае операция с использованием роботизированного микроскопа. Операцию по клипированию аневризмы головного мозга провел врач-нейрохирург Павел Шнякин в краевой больнице. 
 
В хирургии микроскопы используют давно, однако роботизированный микроскоп является настоящей гибридной установкой, которую можно использовать в качестве микроскопа (до 42-кратного увеличения), эндоскопа и ангиографа (введение контраста для того, чтобы увидеть сосуды). При этом отличием установки от ангиографа является то, что исключается возможность облучения пациента и врачей. Также с помощью нового микроскопа специалисты могут интраоперационно проводит флюоресцентное подкрашивание опухолей для более радикального их иссечения. Так, врачи смогут более четко рассмотреть границы опухоли. Это залог отсутствия будущего рецидива опухолевого роста.  
 
По словам нейрохирурга Павла Шнякина, благодаря устройству можно более безопасно проводить операции на сосудах головного мозга и в реальном времени наблюдать за ними снаружи и видеть ток крови изнутри. Это является принципиальным момент в плане профилактики осложнений. 
 
Фото: © Минздрав Красноярского края 
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