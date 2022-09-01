В Красноярске банк привлекли к ответственности за разглашение личной информации

Сотрудники ГУФССП России по Красноярскому краю защитили должницу от незаконных действий представителей кредитной организации.

Представитель банка приходил по адресу, где проживает заёмщица. Ему никто не открыл, тогда он оставил в дверях листовку с напоминанием об оплате, где были прописаны личные данные должницы. Об этом пишут на сайте ведомства. Затем он направился к соседям, которые подтвердили, что здесь проживает данная гражданка.

Женщина не давала согласия на общение представителей кредитной организации с третьими лицами в случае невыплаты долга. Соответственно сотрудник организации нарушил закон.

За нарушения в работе красноярское отделение столичного банка получило штраф 50 тыс. руб.

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов