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5 междворовых проездов Советского района дополнительно отремонтируют в Красноярске

Главная Общество
Красноярск
14:15 1 Сентября 2022
в красноярске, администрация, благоустройство, территория
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В Красноярске в текущем сезоне в Советском районе планируется дополнительный ремонт пяти междворовых проездов к многоэтажным жилым домам.

Так, например, комплексный ремонт ждет двор на улице 9 Мая, 12. Там будет заменено асфальтовое покрытие и бордюры. Благодаря местным жителям будет появится игровая и спортивная площадки.

Кроме того, в течение этого года планируется обновление проездов по следующим адресам: ул. Устиновича, 36-38; пр. Металлургов, 7-9; ул. Воронова, 13-15 «А»; ул. 9 Мая, 60. Ремонтные работы пройдут по просьбам красноярцев.

В общей сложности в Советском районе в текущем году благоустроят 22 междворовых проезда. На реализацию данных мероприятий было направлено около 28,7 млн рублей. Добавим, что подрядчики завершили ремонт 10 междворовых проездов. До конца сентября специалисты благоустроят территории по оставшимся адресам.

Фото: © Администрация г. Красноярска

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