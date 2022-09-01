Сергей Безруков прогулялся по Центральной набережной Красноярска

Актёр Сергей Безруков 31 августа играл на сцене ТЮЗа в «Дяде Ване», который завершает фестиваль «Язык мира».

В Красноярске актёр прогулялся по Центральной набережной, съездил в художественный музей им. В.И. Сурикова.

Не могу отказать себе в удовольствии и не съездить в художественный музей им. В.И. Сурикова. Вообще, я очень люблю посещать художественные музеи там, где бываю на гастролях или в путешествиях, — пишет у себя на странице в социальной сети «ВКонтакте» Сергей Безруков.

Очень люблю грамотно и стильно организованные городские пространства.

Спасибо, Красноярск! До встречи) Скоро вернусь…. С «Казановой», увидимся 5 октября в Филармонии!

Фото: © vk.com/sv_bezrukov