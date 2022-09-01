Жителя Енисейского района подозревают в краже электроинструментов на 250 тысяч рублей

В Красноярском крае сотрудникам полиции удалось раскрыть кражу электроинструментов и быттехники более чем на 250 тыс рублей. Пострадавшим оказался один из жителей Енисейского района.

В ГУ МВД России сообщили, что в правоохранительные органы обратился житель пос. Новокаргино и заявил о пропаже имущества из его дома. Стражи правопорядка выяснили, что 36-летний мужчина приехал из другого региона на ПМЖ и арендовал часть дома у пострадавшего.

Во время отсутствия хозяина дома злоумышленник похитил электроинструменты и бытовую технику более чем на 250 тыс рублей. Отметим, что подозреваемый успел сбыть часть похищенного в соседних населенных пунктах, а часть в Красноярске.

Задержанный признался в содеянном преступлении. Похищенные вещи удалось вернуть владельцу. В отношении злоумышленника завели уголовное дело и ему грозит до шести лет колонии.

Фото: © ГУ МВЖ по Красноярскому краю