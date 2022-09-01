В Рыбинском районе отремонтировали мост за 9,5 млн рублей

В Рыбинском районе отремонтировали мост через р. Большая Камала на подъезде к с. Новокамала. Работу выполнили по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Стоимость ремонта — 9,5 млн рублей, рассказали в Управлении автомобильных дорог по Красноярскому краю.

Были устранены дефекты, отремонтированы береговые опоры и сопряжение моста с автомобильными подходами, установлены металлические пролёты и монолитные плиты основания. На мосту и подходах уложили новое асфальтобетонное покрытие, смонтировали металлическое ограждение.

В этом и следующем сезоне плановый ремонт коснётся 22 мостов в составе региональных дорог (в Боготольском, Емельяновском, Берёзовском, Тасеевском, Ирбейском, Манском, Курагинском, Енисейском, Большемуртинском, Кежемском, Абанском, Мотыгинском, Назаровском, Богучанском, Козульском, Тюхтетском и Рыбинском районах). 16 сдадут уже в этом году. Работы на 14 объектах уже выполнили. Всего потратят почти 184 млн рублей.

Фото: © пресс-служба КрУДора