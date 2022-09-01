В краевом Роспотребнадзоре прокомментировали запрет на использование телефонов в школах

Сегодня, 1 сентября, во всех российских школах начинает официально действовать запрет на использование мобильников во время уроков. Как рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю, на телефон «горячей линии» стали поступать звонки с вопросами о запрете.

По словам главы ведомства Дмитрия Горяева, мобильные телефоны нельзя использовать во время учебного процесса, другими словам во время уроков. В любое другое время ученики, находящиеся в образовательном учреждении, могут использовать мобильные телефоны.

Фото: © Р. Рыбаков