В Норильске замдиректора бюджетного учреждения обвиняют в превышении должностных полномочий

Окончено расследование уголовного дела в отношении заместителя директора бюджетного учреждения. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, рассказали в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Между организацией и ИП был заключён договор на возведение гостевого дома. Сумма контракта — 13,4 млн рублей.

Подрядчик возвёл здание, но не выполнил предусмотренную контрактом внутреннюю отделку помещений. Несмотря на это, руководитель бюджетного учреждения подписал акт приёма-сдачи выполненных работ. Сумма необоснованно выплаченных подрядчику денежных средств — более 1,7 млн рублей.

Уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ передано в суд.

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