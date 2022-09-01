Красноярцы Дмитрий Полянский и Софья Тихонова выиграли чемпионат России по акватлону

Два спортсмена из Красноярска завоевали награды на прошедшем чемпионате и первенстве России по акватлону. Престижные соревнования проходили в Казани.

Красноярка Софья Тихонова взяла золото среди девушек 15-17 лет. Известный красноярский спортсмен Дмитрий Полянский выиграл чемпионат России в мужском зачете.

В первенстве России золотую медаль выиграла дочь Полянского Елизавета, которая стала лучшей среди девушек 13-14 лет и выступает за Пензенскую область. По словам Дмитрия Полянского, на чемпионате он поставил перед собой несколько задач, одной из которых стала победа в акватлоне с хорошим бегом.

Для этого красноярцу пришлось выступать с часа, что для него несвойственно на таких коротких дистанциях. В конце Дмитрий признался, что доволен достигнутым результатом.

Фото: © Минспорта Красноярского края