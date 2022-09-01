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В Красноярске разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика

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Красноярск
10:26 1 Сентября 2022
в красноярске, пропавшие, ребенок
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В Красноярске стартовали поиски 12-летнего мальчика. В группе «Поиск пропавших детей» сообщили, что несовершеннолетний, 1 сентября, около 5 часов утра покинул детский реабилитационный центр «Росток».

Отметим, что учреждение находится на улице Партизана Железняка. На вид пропавшему 12 лет, рост около 1 м 50 см, волосы черного цвета. На нем была черная футболка, шорты красного цвета и белые кроссовки.

В случае получения информации о местонахождении мальчика, просьба звонить по номерам: 8 (391) 220-14-06, «112» или 8-950-99-66-066.

Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

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