В Красноярске разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика

В Красноярске стартовали поиски 12-летнего мальчика. В группе «Поиск пропавших детей» сообщили, что несовершеннолетний, 1 сентября, около 5 часов утра покинул детский реабилитационный центр «Росток».

Отметим, что учреждение находится на улице Партизана Железняка. На вид пропавшему 12 лет, рост около 1 м 50 см, волосы черного цвета. На нем была черная футболка, шорты красного цвета и белые кроссовки.

В случае получения информации о местонахождении мальчика, просьба звонить по номерам: 8 (391) 220-14-06, «112» или 8-950-99-66-066.

Фото: © vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk