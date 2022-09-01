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В Красноярском крае учебный год начался для 365 тысяч школьников

Главная Общество
Красноярск
10:30 1 Сентября 2022
общество, красноярск, в красноярском крае, школы
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В Красноярском крае двери распахнули 1 047 школ. Торжественные линейки в День знаний проходят для 365 тысяч ребят, пишут на сайте регионального правительства. Первоклассников в этом учебном году более 39 тысяч первоклассников.

Отметим, что в сельской местности расположены 62 % школ, 38 % — в городах.

Кроме этого, в детские сады пойдут 150 тысяч дошколят, более 70 тысяч студентов вузов и 64 тысяч студентов колледжей и техникумов.

Кстати, больше всего первоклассников в красноярской школе № 156. В учреждении скомплектован 21 первый класс и набрали порядка 600 школьников. В 18 районах Красноярского края в 37 школах в первый класс придёт только один человек.

Также отметим, что открывается новая школа на 700 учащихся в г. Иланский. До конца года построят ещё семь.

Более 20 тысяч ребят к школам и обратно будут подвозить 727 школьных автобусов, оборудованных навигационными приборами ГЛОНАСС и полностью соответствующими требованиям безопасности.

Торжественные линейки начнутся с поднятия флага и исполнения гимна РФ, традиция станет еженедельной во всех школах. Также для всех школьников и студентов колледжей и техникумов стартует проект «Разговор о важном». Центральные темы: патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология и т.д. Внеурочные занятия будут проходить по понедельникам первым уроком.

Фото: © пресс-служба министерства образования Красноярского края

 

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