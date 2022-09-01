В Хакасии неизвестный ранил из пневматического оружия 12-летнюю девочку

В Абакане предположительно, неустановленное лицо причинило девочке ранение из пневматического оружия, пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

24 августа 12-летняя девочка со своей подругой шла из дома в магазин канцелярских товаров. Около дома по ул. Ломоносова, 24б девочка почувствовала боль в правом бедре. Ребёнка доставили в медицинское учреждение. У неё диагностировали ранение мягких тканей правого бедра, не причинившего вреда здоровью. Предположительно, неизвестный причинил ребёнку ранение из пневматического оружия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

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