1 сентября
Красноярск
погода +15 °C
60.24
 
€ 60.21
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Хакасии неизвестный ранил из пневматического оружия 12-летнюю девочку

Главная Общество
Красноярск
12:01 1 Сентября 2022
ребенок, хакасия, происшествия, общество
версия для печати Ico_print

В Абакане предположительно, неустановленное лицо причинило девочке ранение из пневматического оружия, пишут на сайте ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

24 августа 12-летняя девочка со своей подругой шла из дома в магазин канцелярских товаров. Около дома по ул. Ломоносова, 24б девочка почувствовала боль в правом бедре. Ребёнка доставили в медицинское учреждение. У неё диагностировали ранение мягких тканей правого бедра, не причинившего вреда здоровью. Предположительно, неизвестный причинил ребёнку ранение из пневматического оружия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Фото: © sledcom.ru

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Красноярском крае предприниматель задолжал более 1 млн рублей и чуть не лишился грузовика

В Красноярском крае предприниматель задолжал более 1 млн рублей и чуть не лишился грузовика

1 Сентября 2022 г.
Он не выплачивал кредит, налоги и штраф за нарушение лесного законодательства
Новости Красноярска: В Красноярске обнаружены нелегально ввезённые в Россию смартфоны

В Красноярске обнаружены нелегально ввезённые в Россию смартфоны

1 Сентября 2022 г.
Смартфоны временно изъяли
Новости Красноярска: Следователи ищут возможного свидетеля убийства 16-летней жительницы Железногорска

Следователи ищут возможного свидетеля убийства 16-летней жительницы Железногорска

1 Сентября 2022 г.
Следствие располагает видеозаписью и фотороботом свидетеля
Новости Красноярска: Врачи Ужурской больницы с помощью новой диагностической системы выявили более 400 патологий

Врачи Ужурской больницы с помощью новой диагностической системы выявили более 400 патологий

1 Сентября 2022 г.
Стоимость аппарата — 5,9 млн рублей
Новости Красноярска: В Красноярском крае прошла первая операция с применением роботизированного микроскопа

В Красноярском крае прошла первая операция с применением роботизированного микроскопа

1 Сентября 2022 г.
Операцию провели на головном мозге
Новости Красноярска: На Богучанской ГЭС проводится благотворительная волонтерская акция РусГидро «Чемодан добра»

На Богучанской ГЭС проводится благотворительная волонтерская акция РусГидро «Чемодан добра»

1 Сентября 2022 г.
Цель акции - помочь малообеспеченным семьям
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

29 Августа 2022 г.
Это уже третий случай в этом месяце
Новости Красноярска: В Красноярске Быкову предъявлено окончательное обвинение

В Красноярске Быкову предъявлено окончательное обвинение

29 Августа 2022 г.
Причастность к преступлению Анатолий Быков отрицает
Новости Красноярска: Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

29 Августа 2022 г.
Девушка была беременна
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru