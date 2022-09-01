Красноярцы могут получить скидку в 8 рублей при проезде в общественном транспорте

Жители Красноярска с 1-го сентября могут получить скидку в размере 8 рублей при проезде в общественном транспорте. Отметим, что на скидку могут претендовать только те пассажиры, которые являются держателями карт платежной системы «Мир».

Для экономии на поездках необходимо добавить карту «Мир» в приложение MirPay или SamsungPay на свой смартфон. К слову, программа действует только с телефонами на Android.

Проезд нужно оплатить, приложив мобильное устройство к терминалу. Срок действия скидки – до 31 декабря этого года. Данный проект является инициативой национальной платежной системы «Мир». Со списком маршрутов и условиями можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

Фото: © Никита Алексеев