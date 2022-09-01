Красноярские полицейские ищут дом для найденной на улице серой кошки

В Красноярске сотрудники полиции пытаются помочь серой кошки обрести дом. Пушистую красавицу нашли несовершеннолетние на улице Попова и передали участковым в пункт ОП №2 МУ МВД России «Красноярское».

Как отмечают полицейские, вероятно, кошка потерялась и ее хозяева находятся в поисках или кошка сама находится в поисках собственного пристанища.

В этой связи стражи правопорядка ищут хозяина для кошки и просят красноярцев найти для нее дом. Если хотите забрать пушистую красавицу себе, то звоните Дмитрию по номеру: +79235728665.

Фото: © ГУ МВД по Красноярскому краю