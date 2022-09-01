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В Красноярске осудят членов неформального молодёжного движения

Главная Общество
Красноярск
09:14 1 Сентября 2022
общество, происшествия, красноярск, суд
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В Красноярске завершено расследование в отношении девяти членов неформального движения скинхедов, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

20-летнего красноярца обвиняют по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ, ст. 116 УК РФ. Двух жителей Красноярска в возрасте 19 и 20 лет по ч. 1 ст. 282.1 УК РФ и шесть красноярцев в возрасте от 17 до 23 лет по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ, ст. 116 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ.

С 1 января 2020 года до 3 июня 2021 года 20-летний житель Красноярска создал экстремистское сообщество, возглавил его и руководил им с целью совершения преступлений экстремистской направленности в отношении представителей соцгруппы «антифашисты» и лиц другой национальности. Два других обвиняемых руководили экстремистским сообществом. Ещё 6 красноярцев принимали в нём участие.

Руководители экстремистского сообщества проводили среди участников тренировки по физподготовке, по ножевому и рукопашному боям. Кроме этого, проводили встречи участников, где пропагандировали применение насилия в отношении представителей социальной группы «антифашисты» и лиц другой национальности. Также участники сообщества общались в беседах в интернете и соцсетях.

В июне, июле и августе 2021 года обвиняемые причинили побои 16-летнему и 18-летнему, используя сигнальный пистолет в качестве оружия, руками и ногами нанесли телесные повреждения 17-летнему иностранцу.

Обвиняемые признали вину.

Уголовные дела направлены в суд.

Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

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