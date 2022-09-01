«О, мы видели вас в TikTok!»: молодая учительница из Красноярска рассказала о работе с современной молодежью

Учебный год в России в 2022 году впервые за два года стартует в очном режиме. Родителей также допускают на линейки, а школьники смогут увидеть своих любимых учителей вживую, а не в Zoom, и поздравить с началом учебного года.



Накануне Дня знаний гостем редакции Sibnovosti.ru стала учительница английского языка МАОУ СОШ №7 г. Красноярска Надежда Данилова. Еще не так давно 1 сентября она спешила в школу в качестве ученика, а сейчас погружается в школьный круговорот событий уже в качестве педагога. В школе Надежа работает пятый год, она любит своих учеников, считает, что соцсети упрощают жизнь и педагогам, и родителям, а среди учителей не бывает консерваторов. О том, почему молодые люди выбирают профессию педагога, могут ли учителя снимать TikTok и мешают ли соцсети учебе – в нашем интервью.



Надежда, начнем с вопроса, наверное, самого популярного: почему выбрала профессию учителя?

- Сейчас молодежь чаще выбирает «денежные» направления, считая, что работать в школе тяжело, нагрузка большая, а зарплата не очень. Это вопрос, который мне задают постоянно. Складывается впечатление, что человек в здравом уме никогда не сделает такой выбор. Я решила стать учителем еще в старших классах. Мне так нравилась атмосфера на уроках английского, что я хотела продлить это удовольствие, быть всегда в тренде, стать, как моя учительница. Кстати, утверждение, что учитель никогда не стареет - чистая правда. Ты всегда в движении, в общении с коллегами, учениками и их родителями. Это же здорово!

К тому же, учитель английского языка – это универсал в своем роде. В отличие от того же учителя физики ты можешь работать, как с маленькими детьми, так и со старшеклассниками. На данный момент я учу детей со второго по девятый класс. Всего у меня 14 классов и 36 часов педагогической нагрузки. Конечно, моя работа не ограничивается только уроками. Когда из-за ковидных ограничений вели уроки дистанционно, то и вовсе работали в две смены, это очень тяжело как детям, так и учителям. Скажу так: когда начинала, было сложнее, сейчас уже есть наработанная база, с которой легко.

Что касается денег, то этот вопрос всегда стоит очень остро. С одной стороны есть то, что вещают с голубых экранов, а с другой стороны – суровая реальность. Ни для кого не секрет, что зарплаты учителей разные во всех регионах, и, как правило, нас равняют на столицу. Но жизнь простого учителя в Сибири, например, гораздо скромнее, чем в Москве.. Цифры везде разные, но скажу одно: заработать в школе можно. Конечно, все зависит от конкретных аппетитов каждого, но можно.



А дети? В наши дни буквально принято говорить о том, что «дети нынче не те пошли»…

- «Нынешние дети» - это понятие очень интересное и противоречивое. Дети всегда были и будут одни и те же, только условия, в которых они растут изменяются. Я не скажу, что с детьми сложно, сложно адаптироваться к новым условиям, вот для этого всегда нужно время.

Как увлекаешь детей на уроках? Есть какие-то личные «фишки» в преподавании?

- Об этом, мне кажется, лучше могут сказать дети. Иногда то, что кажется обычным действием для педагога, для детей становится очень запоминающимся. В каждом классе что-то свое, невозможно провести одинаково один и тот же урок. Даже если у меня по расписанию подряд три занятия в одной параллели с одной и той же темой, каждый урок будет особенным. А так если привести какие-то фишечки в пример… Вот в начальной школе есть «Инспектор тишины» - это ребёнок, который следит за дисциплиной и выставляет отметки в журнал поведения. Каждый урок – новый инспектор, ребятам очень нравится. Стараюсь использовать современные подходы в изучение своего предмета, очень классная тема была с попитами, использовали на уроках с детьми всех возрастов, и всем понравилось.



Как проходит взаимодействие между поколениями? Сложно было встраиваться в коллектив?

- Мне повезло - в нашей школе есть система наставничества, это когда молодой учитель приходит в школу и за ним закрепляется наставник. В первое время он помогает ему во всех вопросах, и это бесценный опыт. И я ещё, я ни разу на своем пути не встречала учителей-консерваторов, которым чуждо что-то новое. Как я уже говорила— учителя не стареют, они постоянно учатся и осваивают что-то новое, а если такой интерес теряется, то, мне кажется, тогда и нужно уходить на пенсию (смеется).





Как и где обычно отдыхает рядовой преподаватель?

- Отдых для меня – это смена вида деятельности. Все по настроению: иногда хочется поваляться на диване и весь день смотреть любимый турецкий сериал, а иногда – активные занятия. Учителя тоже люди, и отдыхаем, и развлекаемся мы как все простые смертные.



В этом году пообещали разгрузить учителей по документообороту, рада таким новостям?

- Мне кажется, в школе, в которой я работаю, особо никогда не было много бумажной работы. Поэтому, когда я общалась с коллегами из других учебных заведений, не понимала их недовольства по этому поводу. У нас каждый отчет по делу, да и в целом их и не так много. Мне наоборот всегда интересно заполнять отчеты и мониторинги. Есть пара нудных моментов, но с ними мы с коллегами справляемся сообща.





В наше время модно выбирать школу для ребенка. Как ты думаешь, есть ли отличия в системе образования в разных городах? Или система однообразна и все школы похожи одна на другую?



- Межкультурная коммуникация, казалось бы, единая система образования по всей стране, и все должно быть одинаково. Но здесь даже далеко ходить не нужно: в соседней школе через дорогу уже все иначе. Основные моменты они, конечно, одинаковые во всех школах, по крайней мере в Красноярске, а вот какие-то локальные – разнятся. Я считаю, что это хорошо, ведь каждая школа индивидуальна. Это как личность человека, у которого свои характерные черты, свой нрав и традиции. Это, в первую очередь, зависит от руководителя, а уже он создает коллектив. Нашу школу я бы назвала семейной – в ней уютно как дома, и коллектив как одна большая и дружная семья.





Твое отношение к соцсетям? Кто-то из учителей любит говорить, что это зло, а кто-то, напротив, уверен, что за ними будущее.

- Появление соцсетей гораздо упрощает жизнь нам всем, только если это не родительский чат. Очень положительно отношусь к соцсетям и общению в них с детьми. Это удобно, современно, молодёжно. Особенно выручили они в период дистанционной работы. Использование соцсетей станет проблемой, если изначально не оговорить с детьми и родителями основные моменты. Мы называем это «цифровым этикетом». У нас есть правила чатов, придерживаясь которых мы не создаем друг другу проблем.



А сама ведешь соцсети и подписаны ли на тебя твои ученики? Не мешает ли это частной жизни?

- У меня есть страница «ВКонтакте», есть аккаунты в других соцсетях, и это никак не мешает моей личной жизни. Считаю максимально абсурдным, например, осуждать учителя за фото в купальнике или на каком-то мероприятии. Но чтобы не провоцировать общественность - моя страница в одной из соцсетей у меня закрыта, хотя скрывать и стыдиться мне абсолютно нечего. Кстати, у меня есть профиль в TikTok, куда я снимаю и выкладываю ролики из школьных будней. На меня подписаны как дети, так и их родители. Иногда, встречая меня, говорят: «О, а мы вас в TikTok видели! Классно!». Без юмора в нашей работе никак не обойтись, будут тяжелые последствия как психического, так и психологического здоровья. К слову, это и помогает в сложных моментах школьной жизни, да и детей я учу ко всему относиться проще: жизнь прекрасна и удивительна.

А если рассматривать соцсети как бич нынешнего поколения, то тут ответ прост— значит, детям нечем заняться. Если ребёнок будет увлечен, посещает дополнительные кружки или секции, даже просто играет с друзьями во дворе, то и зависимости от социальных сетей у него не будет. Тут, в первую очередь, требуется внимание со стороны родителей.





О чем ты мечтаешь в профессии и жизни?

- Если говорить о том, чего бы мне хотелось, как педагогу, это о том, чтобы мои ученики вспоминали обо мне добрым словом. Хочу, чтобы мои уроки, мой посыл нашли отклик в каждом из них. Ведь учитель - это же не только про отдельный предмет. Это не математика, русский, физика и так далее. Учитель — это про жизнь. Моя мечта — быть примером для всех своих детей.

Фото: Надежда Данилова