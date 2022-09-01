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В Красноярске полицейский выстрелил в напавшего на него пьяного мужчину с ножом

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Красноярск
08:41 1 Сентября 2022
в красноярске, полиция, преступление, нападение
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На правобережье Красноярска сотруднику правоохранительных органов пришлось использовать табельное оружие после нападения пьяного мужчины с ножом.

Все началось с того, что во вторник, 30 августа, около 23 часов в полицию позвонила жительница микрорайона Черемушки и сообщила о разгоревшемся семейном конфликте, в ходе которого ее муж избил ее и в нетрезвом виде закрылся в комнате с маленьким ребенком.

Прибывшие на место инцидента сотрудники ППС опросили жильцов квартиры и в прошлом судимый, в том числе за изнасилование, кражу и угон мужчина, угрожая полицейским, напал на одного из них с ножом.

Несмотря на неоднократные требования о прекращении противоправного поведения, красноярец не отреагировал. Таким образом, стражу правопорядку пришлось использовать табельное оружие. Нападавшему оказана помощь, и он доставлен в полицию.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости

 

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