Ассенизаторская машина отправилась на штрафстоянку за слив бытовых отходов в Красноярске

В Красноярске инспекторами Минэкологии края в рамках рейда было зафиксировано нарушение природоохранного законодательства. Специалисты в рамках проверки обнаружили, что в районе ул. Курейской водитель «КАМАЗа» сливает жидкие бытовые отходы в несанкционированном для этого месте. В результате ассенизаторский автомобиль был задержан.

Кроме незаконного слива, у водителя грузовика отсутствовали документы на транспортируемые отходы. Отметим, что при транспортировке отходов у водителей должны быть в наличии документы, которые бы подтверждали класс опасности отходов, документация для транспортирования и передачи отходов с указанием их количества, цели и места перевозки.

В результате за нарушение природоохранного законодательства грузовик был изъят и помещен на штрафстоянку. Водителя ассенизаторской мужчины, в свою очередь, привлекут к административной ответственности.

О нарушениях природоохранного законодательства следует обращаться в Минэкологии края по номеру 8-800-200-11-116. Сотрудники министерства и мобильная эколаборатория работают круглосуточно.

Фото: © Никита Алексеев