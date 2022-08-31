Певец Ваня Дмитриенко выступит в Красноярске на фестивале «Битва берегов»

В это воскресенье, 4-го сентября, в Красноярске пройдет традиционный фестиваль спорта «Битва берегов». Девизом мероприятия в этот раз фраза: «Регби-молодым». Эпицентром спортивного фестиваля будет остров Отдыха.

По словам министра спорта Красноярского края Дениса Петровского, наш регион ассоциируется с регби и при произношении данного слова многие люди понимают, что речь идет «Красном Яре» и «Енисее-СТМ». Кроме того, стоит учитывать и тот факт, что пусть и неофициально, но именно Красноярск называют столицей российского регби. В этой связи было принято решение выбрать стадион Центральный в качестве арены для дерби.

Спортивно-культурная программа начнется в 17:00 перед стадионом. Красноярцев ждет множество развлекательных локаций. Отметим, что главной звездой спортивного праздника станет знаменитый российский певец и уроженец красноярца Ваня Дмитриенко. Автор популярной песни «Венера – Юпитер» выступит с концертом по окончанию матча между командами «Красный Яр» и «Енисей-СТМ». Красноярское дерби стартует в 18:00 на Центральном стадионе. Вход на территорию фестиваля будет открыт до 18 часов.

Фото: © Минспорта Красноярского края, vk.com/vanya_dmitrienko