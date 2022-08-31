В Красноярске из-за дождей отложили частичное открытие движения на Маерчака

В Красноярске было отложено частичное открытие движения на улице Маерчака. Об этом рассказали в мэрии. Причиной этому стали проливные дожди, из-за которых дорожники не смогли провести работы по уплотнению основания дороги после земляных работ и обеспечить безопасное движение автомобилей. На реализацию данных мероприятий необходимо не менее 5 дней без осадков.

Отметим, что изначально планировалось для облегчения заторовых ситуаций к 1-му сентября открыть временную схему движения для автотранспорта по половине проезжей части. О новой дате запуска временной схемы сообщат позднее.

Напомним, что на улице Маерчака проходит II этап капремонта. Первый участок был отремонтирован в минувшем году. Согласно планам, капремонт на участке от здания на Маерчака, 20 до Профсоюзов завершат к концу октября. В рамках капремонта будет расширена проезжая часть до 4-х полос движения.

Фото: © Администрация г. Красноярска